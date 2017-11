Grootste zonnepark vertraagd, 220.000 zonnepanelen in de wacht

Het gebied waar het park gaat komen is enorm. 43 hectare groot. Om het even te vergelijken, je kunt er 85 voetbalvelden op kwijt. Dit jaar wilde initiatiefnemer Hans Hoven, zoals gepland, beginnen met de bouw. Alles was rond. Van de vergunningen tot de subsidie van de overheid. Maar de bouw kwam niet van de grond.

Nieuwe aansluiting

En dat kwam door Enduris. Om de straks opgewekte stroom naar de huizen en bedrijven te krijgen moet je, even simpel gezegd, zo'n park aansluiten op het net. In de buurt waar het park gebouwd moet worden zijn ook voldoende aansluitingen. Alleen die waren volgens Hans Hoven vrij oud. "Enduris wilde daarom die aansluitingen vernieuwen en verbeteren."

Dat het vervangingsproces zo lang ging duren dat had Hoven niet voorzien. "Nee helaas we lopen nu bijna een jaar vertraging op. De nieuwe aansluiting is in september (2018 red.) klaar en dan zorgen we dat de bouw van het park ook klaar is zodat het gelijk aangesloten kan worden."

Extra kosten

De bouw van het park kost 55 miljoen euro maar de vertraging kost tijd en tijd is geld. Hoeveel de vertraging extra gaat kosten wil Hans Hoven liever niet precies vertellen. "Nee ik vind dat niet zo spectaculair. Het gaat er om dat we volgend jaar alsnog kunnen openen en daar gaan we een feestelijk tintje aan geven." In totaal kunnen er straks 30.000 huishoudens worden voorzien van de opgewekte stroom.

