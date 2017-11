Opnieuw weet Hoek niet te winnen in de hoofdklasse

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Sjaak van der Salm)

Al na acht minuten leek Hoek op achterstand te komen toen 's Gravenzande scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Drie minuten later kreeg de thuisploeg weer een grote kans toen Frank Broos op de lat kopte. Diezelfde Broos zorgde in de 25e minuut alsnog voor de voorsprong voor de Zuid-Hollanders toen hij de voorzet van Yuri Westhoff wist te benutten.

Ditzelfde duo was op slag van rust verantwoordelijk voor de 2-0 toen Woesthoff uit een voorzet van Broos scoorde. Met deze stand gingen beide ploegen de kleedkamers in.

In een poging om het tij te keren, wisselde trainer Jannes Tant in de rust twee keer. Dat resulteerde vijf minuten na rust in een grote kans voor Hoek, maar die werd niet benut. Tien minuten later kreeg 's Gravenzande de kans op de 3-0, maar het schot van Sander Koeleman werd gestopt door Hoek-keeper Jordi de Jonghe.

Tot overmaat van ramp moest Hoek in de 74e minuut verder met tien man. Niek van Sprundel raakte bij een sprint geblesseerd, terwijl Hoek geen wissels meer had. In het laatste deel van de wedstrijd kregen beide teams over en weer nog wel enkele kansen, maar er werd niet meer gescoord, waardoor de wedstrijd eindigde in 2-0.

Het is voor Hoek de vierde competitiewedstrijd op rij die niet wordt gewonnen.

Scoreverloop

1-0 Broos (24)

2-0 Westhoff (45)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van den Bergh, Chergui, Impens, Vandepitte, Vitukynas (Martens/46), Leroy (Zeegers/46), Van Sprundel, Van Renterghem (Wijkhuijs/68)