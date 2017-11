Sam van 't Westende strandt op vijfde plaats in Grand Prix The Hague

Sam van 't Westende (foto: Omroep Zeeland)

Sam van 't Westende begon voortvarend aan het toernooi. Hij mocht in de eerste ronde vanwege een bye vanaf de zijkant toekijken. In de tweede ronde trof hij de Pool Michal Bartusik. Die versloeg hij met een Waza-ari.

In de kwarfinale was Van 't Westende vervolgens oppermachtig tegen de Namibiër Faye Njie. Met een ippon verzekerde hij zichzelf van een plaats in de halve finale. In die halve finale was de Monogoliër Khadbaatar Narankhuu te sterk voor de judoka uit Vlissingen. Van 't Westende kreeg een ippon tegen en moest zich opmaken voor de strijd om de bronzen medaille.

Ook in die wedstrijd moest hij zich gewonnen geven. Lange tijd ging het gelijk op in de partij tegen de Mongoliër Tsogtbaatar Tsend-Ochir. Uiteindelijk verloor Van 't Westende in de golden score, waardoor hij op een vijfde plaats eindigde.

Morgen komt Sjors Riddersma in actie in de gewichtsklasse tot 100 kilogram.