Meyvis zet zegereeks voort in ATB-cup

Vincent Meyvis (foto: Facebook)

In de strijd om de tweede plaats was Wouter Harteveld net te sterk voor Joey de Decker. Maar beiden wisten niet in de buurt te komen van de koploper. Voor Meyvis was het al de derde zege van dit seizoen. Ook in het Belgische Zelzate was hij de concurrentie te slim af. De volgende ATB-wedstrijd wordt gehouden in Westerschouwen.