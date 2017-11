Uitslagen amateurvoetbal 18 november

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Hoek weet voor de vierde competitiewedstrijd op rij niet te winnen en zakt van de zesde naar de zevende plaats in de stand.

1e klasse B

Kloetinge verliest van de amateurs van Feyenoord. Bruse Boys ging ook onderuit en blijft voorlaatste.

2e klasse E

De Meeuwen blijft de trotse koploper in de tweede klasse. De ploeg van trainer Daan Eikenhout pakt de periodetitel. De topper tussen FC Axel en Nieuwdorp eindigt in een overwinning voor de Zeeuws-Vlaamse ploeg.

3e klasse A

De spanning in de derde klasse is toegenomen doordat koploper Yerseke punten heeft verspeeld bij Zaamslag. Naaste belager RCS won met maar liefst 0-12 in Kamperland van de Bevelanders. Desondanks pakt Yerseke de eerste periodetitel. Ook Kapelle ging met drie punten naar huis in de Bevelandse derby tegen Kruiningen.

3e klasse B

Krabbendijke blijft oppermachtig in de derde klasse B. De ploeg was al in het bezit van de periodetitel, behoudt de 100% score en breidt de voorsprong op de nummer twee uit. De nummer twee is nu Tholense Boys dat Wieldrecht passeert op de ranglijst.

4e klasse A

Veere buigt een achterstand bij rust om in een overwinning op de Westhoek en de ploeg die al in het bezit was van de periodetitel blijft nog met het maximale puntentotaal aan de leiding. Luctor Heinkenszand en De Noormannen houden de druk op Veere.

4e klasse B

Halsteren verslaat Spui en kaapt op doelsaldo de eerste periodetitel voor de neus van DwO'15 weg. Ook Smerdiek blijft goed meedoen bovenin door de overwinning op Vrederust.

Hoofdklasse A Vrouwen

De dames van IJzendijke verliezen van SteDoCo en moeten door de nederlaag weer naar beneden kijken.