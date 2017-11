Huub van Noorden oppermachtig in Hobbeldebobbelloop

Huub van Noorden (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vrouwen was Monica Sanderse uit Vlissingen de beste. Zij finishte in een tijd van 53.26 en dat was een halve minuut voor haar eerste achtervolger Lizet Nieuwenhuysse uit 's-Gravenpolder. Het brons was voor Renate de Reus uit Vlissingen. Zij gaf bijna vier minuten toe op Sanderse.