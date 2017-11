Deel dit artikel:











Kloetinge treft Goes in derde ronde districtsbeker

Kloetinge speelt tegen Goes in de derde ronde van de districtsbeker. Dat is vandaag bekend gemaakt bij de loting in Dongen. De winnaar van de wedstrijd tussen Kloetinge-Goes treft in de vierde opnieuw een Zeeuwse ploeg. Dat is ofwel Terneuzen ofwel Philippine.

De loting van de districtsbeker is bekend (foto: Orange Pictures) Hoek speelt tegen Baronie in derde ronde. Wanneer de ploeg van Jannes Tant wint van Baronie kan het Halsteren treffen. Vlissingen ontmoet in de derde ronde EBOH. De kans bestaat dat het team van John Karelse daarna tegenover Walcheren staat in een eventuele vierde ronde. Loting Zeeuwse ploegen derde ronde districtsbeker: Kloetinge-GOES EBOH-Vlissingen Hoek-Baronie Oranje Wit-Luctor Heinkenszand Westhoek-Heerjansdam Terneuzen-Philippine Walcheren-ZSC'62 Tholense Boys-Hoeven Hoedenkerskerke-Patrijzen Papendrecht-RCS