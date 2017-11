Roemeen steekt landgenoot neer bij ruzie in Rilland

Arrestatie (archief) (foto: OZ)

Waarover de Roemeense arbeidsmigranten met elkaar in conflict raakte is niet bekend, maar de ruzie ontaardde in een steekpartij. De verdachte stak met een mes het slachtoffer meerdere malen in het bovenlichaam. Toen de agenten rond 5.30 uur aankwamen, hebben ze de 21-jarige Roemeen meteen gearresteerd.

Verwondingen

Het gewonde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen bleken relatief mee te vallen. Hij kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De verdachte zit nog vast.