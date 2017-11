Spectaculaire vuurbol boven Oostkapelle vastgelegd op beeld

Beelden van vuurbol boven Oostkapelle

Jobse schat dat het brokstuk het formaat moet hebben gehad van een grote knikker. "Zo'n brokstuk van een komeet komt met een gigantische snelheid de dampkring binnen en dan treedt er een spectaculaire reactie op, met deze vuurbol met groen nalichtend spoor als resultaat."

Bijzonder

Vallende sterren ziet Jobse wel vaker, maar een zo grote vuurbol is bijzonder. "Dat komt door de grootte, de meeste vallende sterren zijn ongeveer zo groot als een zandkorrel, maar ook door de snelheid. Dit kometaire brokstuk had waarschijnlijk een snelheid van rond de 70 kilometer per seconde."

Het vermoeden van Jobse, dat het om een brokstuk van een komeet gaat, moet nog wel op basis van observaties van andere locaties worden bevestigd. Tegelijkertijd is de kans klein dat hij ernaast zit. Want Jobse weet waar hij het over heeft.

Een van de observatoria in de tuin van Klaas Jobse in Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Jobse is in het dagelijks leven hovenier, maar op zijn eigen terrein in Oostkapelle heeft hij meerdere observatoria staan. Hij is dan wellicht amateurastronoom, maar hij is dus wel een nogal vergevorderde amateur.

Mini-planeet: Jobse

Als erkenning voor zijn jarenlange inspanningen werd in maart een mini-planeet naar hem vernoemd: Jobse heet de kleine planeet, van zo'n 1.200 meter in omvang.

Lees ook: