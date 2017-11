Deel dit artikel:











Kruiningen: Ruim 130 mensen bij eerste dienst afgescheiden dominee

Ruim 130 mensen kwamen vanmorgen naar de dienst van de afgescheiden dominee in Kruiningen. Dominee Bredeweg preekte in het dorphuis. Hij stapte uit de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen.

Eerste kerkdienst in het dorpshuis van Kruiningen Binnen de kerk in Kruiningen rommelde het al langer. Aanleiding is een vertrouwensconflict tussen de dominee en een deel van de kerkenraad. Deze ruzie leidde de afgelopen maanden tot opstootjes bij de kerk, rechtszaken en aangiftes. Afgelopen maandag besloot Bredeweg een eigen Vrije Gereformeerde Gemeente te beginnen. Merendeel niet mee Het merendeel van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen besloot niet mee te gaan met de afgescheiden dominee. Bij de Gereformeerde Gemeente in het dorp waren vanochtend, bij de dienst van 09.30 uur, honderden kerkgangers aanwezig. De dienst in het Dorpshuis, met dominee Bredeweg als voorganger, duurde een kleine drie kwartier. Kerkgangers onderweg naar preek van dominee Bredeweg in het dorpshuis van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Kerkenraad Kruiningen probeert kerkgangers bij elkaar te houden

