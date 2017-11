Niels Mesu schaatst naar zevende plaats in KPN Marathon Cup

Niels Mesu (foto: Orange Pictures)

Door zijn zevende plaats staat Niels Mesu nu met 56 punten negende in de algemene rangschikking van de KPN Marathon Cup. Crispijn Ariëns van Okay Fashion & Jeans is daarin de leider met 112,1 punten. Volgende week zaterdag is de zesde wedstrijd van de KPN Marathon Cup in Hoorn.