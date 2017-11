Deel dit artikel:











Sjors Riddersma uitgeschakeld in eerste ronde Grand Prix The Hague

Sjors Riddersma heeft in de eerste ronde van de Grand Prix The Hague verloren. De judoka uit Middelburg nam het in de openingsronde op tegen de Arabier Ivan Remarenco. Die wist de partij te winnen na twee Waza-ari's.

Sjors Riddersma (foto: OZ) Riddersma, uitkomend in de categorie tot 100 kilogram, had het niet getroffen met de loting. In de openingsronde moest de nummer 192 van de wereld meteen tegen Ivan Remarenco die 34e op de ranglijst staat. Remarenco versloeg uiteindelijk Riddersma met twee Waza-ari's.