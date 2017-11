Deel dit artikel:











Meisje van drie breekt been bij fietsongeluk in Goes

Een 53-jarige vrouw uit Goes en een 3-jarig meisje uit Krabbendijke zijn gewond geraakt bij een fietsongeluk in het centrum van Goes. De vrouw fietste over de Wijngaardstraat toen het 3-jarige meisje uit Krabbendijke plotseling vanuit een winkel de straat op rende. Ze liepen allebei botbreuken op.

Een wegrijdende ambulance - archieffoto (foto: OZ) Het meisje stond in die winkel samen met haar moeder toen ze buiten haar vader zag. Toen ze naar buiten snelde om haar vader te begroeten kwam net de vrouw uit Goes aanfietsen. Ze botsten met elkaar en raakten allebei gewond. Gebroken been en knie Het meisje uit Krabbendijke liep volgens de politie een gebroken been op en de Goese heeft een gebroken knie. Ze zijn in het ziekenhuis opgenomen en moeten waarschijnlijk allebei worden geopereerd.