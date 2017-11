Vlissingen verliest voor de derde keer op rij

Opnieuw een nederlaag voor Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

In de openingsfase van de wedstrijd nam Vlissingen de overhand. Dat resulteerde in een doelpunt van spits Yves Nyemb in de 23e minuut. Met die stand op het scorebord gingen beide teams rusten.

Tijdens de tweede helft keerden de kansen. Michel Knops bracht Meersen al in de 48e minuut op gelijke hoogte. Nauwelijks een minuut later kwam Meerssen zelfs op voorsprong door een doelpunt van Julien Rompelberg. In de 70e minuut bepaalde Lloyd Borgers uiteindelijk de eindstand op 1-3.

Scoreverloop

1-0 Nyemb (23)

1-1 Knops (48)

1-2 Rompelberg (49)

1-3 Borgers (70)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld, Renzo Roemeratoe, De Kroo(Weda/70), Gooding, Eryüruk (Dos Santos/73), Schalkwijk, Nyemb, Bouzambou