Verkeersslachtoffers herdacht, 'Niemand begrijpt wat wij doormaken'

Jaarlijks wordt op de derde zondag van november een herdenking georganiseerd, niet alleen in Zeeland, maar wereldwijd. Dit initiatief gaat uit van de internationale organisatie FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route).

Cannabis en mobieltjes

Volgens Elly Winkel, voorzitter van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers, neemt het aantal verkeersdoden weer toe, na een daling in de afgelopen jaren: "Dat komt door het stijgende gebruik van middelen als cannabis, slaapmiddelen, angstremmers, anti-depressiva en alcohol. Plus het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets."

Niemand lijkt te begrijpen hoe groot hun worsteling is om te verdragen wat hen is overkomen." Elly Winkel, Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

Volgens de organisatie voelen veel nabestaanden en slachtoffers zich nauwelijks gezien en gehoord. Winkel: "Niemand lijkt te begrijpen hoe groot hun worsteling is om te verdragen wat hen is overkomen."

Foto

De herdenking in Middelburg is de grootste in ons land. Ongeveer 200 mensen waren zondagmiddag aanwezig. Tijdens de herdenking konden nabestaanden een foto ophangen van de persoon die zij verloren zijn.

