GOES verzuimt koppositie te pakken

VV GOES (foto: OZ)

De eerste kans in de wedstrijd was voor GOES. De Winter werd voor de keeper gezet, maar EHC kon wegwerken. EHC nam daarna de overhand. Na twintig minuten losten de Hoensbroekers hun eerste waarschuwingsschot. Een knal van Zotti spatte uiteen op de lat. GOES kreeg nog een kans via Franse, maar de keeper van EHC bracht redding.



In de tweede helft maakte EHC het verschil ook in de score duidelijk. Keeper Meulmeester kon de inzet vlak na rust nog wel keren, maar na een kwartier in de tweede helft was het dan toch raak voor de thuisploeg. Starmans zette EHC op voorsprong en verdubbelde vijf minuten later de voorsprong.

Nog voor de zeventigste besliste Haddadi de wedstrijd door de 3-0 te maken. Tim de Winter kreeg vlak voor tijd zijn tweede gele kaart en moest vertrekken, waardoor GOES de wedstrijd met tien man eindigde. Door deze nederlaag staat GOES nu op de vijfde plaats, drie plekken boven Vlissingen.

Scoreverloop:

Starmans 1-0 (60)

Starmans 2-0 (66)

Haddadi 3-0 (70)



Bijzonderheden: De Winter 2x geel (86)



Opstelling GOES:

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Hollemans, Jan-Paul van Hecke (Dekker/79), De Winter, Wolff (De Jonge/70), De Vlieger, Franse, Wissel, Kroon (Kabwe Manengela/70)