Tim van den Broeke achtste Nederlander in Zevenheuvelenloop

Tim van den Broeke heeft in een internationaal deelnemersveld een 29e plaats behaald tijdens de Zevenheuvelenloop. De 22-jarige loper uit Vlissingen deed 47 minuten en 34 seconden over 15 kilometer. Hij was daarmee de achtste Nederlander.

Tim van den Broeke won begin deze maand nog de Moerschanscross (foto: Omroep Zeeland) Ook Patrick de Vos uit Goes wist de top-100 te halen in een sterk deelnemersveld van 15.000 lopers. Hij beëindigde de race nipt binnen de 50 minuten en kwam als 55e over de streep. De winst ging naar Joshua Cheptegei. De Oegandees bleef met een tijd van 41 minuten en 16 seconden slechts vier seconden boven het wereldrecord.