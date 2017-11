Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 19 november

In de hoofdklasse hebben GOES en Vlissingen slechte zaken gedaan. Beide ploegen gingen onderuit en zakten daardoor op de ranglijst. In de tweede klasse boekte Zeelandia Middelburg een knappe zege op Uno Animo. De ploeg van Dennis de Nooijer won met 2-4. In de derde klasse boekte HVV'24 een 1-0 zege op koploper Hoeven. In de vijfde klasse pakte Biervliet de koppositie na winst tegen Hoofdplaat.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

GOES ging met 3-0 onderuit bij EHC en zakte daarmee naar de vijfde plaats. Vlissingen verloor voor de derde keer op rij. SV Meerssen was met 1-3 te sterk. De nieuwe stand: 2e klasse E

Zeelandia Middelburg won met 2-4 van Uno Animo en belandde door de zege in het linkerrijtje. 3e klasse A

Philippine won in een Zeeuws-Vlaams onderonsje met 2-0 van Hontenisse. HVV'24 boekte een knappe 1-0 zege op titelkandidaat Hoeven. Terneuzen en Breskens pakten eveneens de overwinning. 4e klasse A

STEEN en Clinge boekten allebei zeges en klommen naar de bovenste plaatsen. RIA Westdorpe won voor de tweede keer op rij. WVV'67 werd aan de zegekar gebonden. 5e klasse A

In de topper in de vijfde klasse boekte Biervliet een 2-0 zege op Hoofdplaat. Biervliet veroverde daarmee de koppositie. Sluiskil verloor met 2-3 van Hulsterloo en is daardoor nog steeds puntloos.