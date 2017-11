Dit apparaat bespaart vele ziekenhuisbezoeken

Piet van Eikeren uit Goes is blij dat hij het onderzoek nu gewoon in centrum voor zorg en revalidatie Ter Valcke krijgt. Hij heeft drie beroertes overleefd en weet hoe het is om dan naar het ziekenhuis te moeten voor een consult bij de KNO-arts. "Hoe lang duurt zo'n onderzoek?", vraagt Van Eikeren retorisch. "En daarvoor moet je een hele dag naar het ziekenhuis. Dat is niks waard."

Een FEES is een Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken. Een flexibele slang met daarop een camera wordt via de neus in de keel gebracht. Zo kan voor, tijdens en na het slikken alles worden bekeken, zoals de mondholte, de keel en het strottenhoofd met de stembanden en het strottenklepje. De behandelaar kan zo volgen of het hele slikproces goed verloopt.

Nooit meer drie weken wachten

Logopedist Femke van Hoeve begeleidde haar cliënten, vaak per ambulance, naar het ziekenhuis. Zij was daar uren mee kwijt. "Vanuit Goes is het ziekenhuis dichtbij", vertelt Femke van Hoeve, "Maar voor andere SVRZ-locaties, is dat best een flinke rit." Daar komt bij dat cliënten vlak na een beroerte vaak moeilijk te vervoeren zijn. "Bovendien heeft de KNO-arts vaak een wachtlijst en ik wil nú weten hoe het gaat, niet pas over drie weken. Dan heb ik drie weken van revalidatie, waarin ik niet mijn optimale behandeling kan geven."

Met haar onderzoekskoffer kan Femke van Hoeve makkelijk bij de mensen langsgaan. Ze komt in alle locaties van zorginstelling SVRZ door de hele provincie. Een onderzoek in de keel duurt nu een paar minuten.

Onderzoek in de keel naar slikproblemen (foto: Omroep Zeeland)

Van Hoeve geeft Piet van Eikeren een lepeltje appelmoes. Op haar scherm ziet zij hem slikken. "Zit er voor jouw gevoel nog iets in je keel?", vraagt zij. Van Eikeren: "Ja." Op het scherm is te zien dat er nog een beetje appelmoes is blijven hangen ter hoogte van het strottenklepje. Voor oudere cliënten zijn slikproblemen daarom een risico. Er kan snel wat in de luchtpijp terechtkomen. Tegen Van Eikeren zegt Van Hoeve: "Zolang je blijft na-slikken, heb je minder kans op verslikken en ook minder op een longontsteking."