Belgische herdershonden winnen herders-interland in Vlissingen

Duitse herders-interland in Vlissingen: Nederland-België (foto: Omroep Zeeland)

Speuren, gehoorzaamheid en bewaking/verdediging zijn de drie onderdelen die de Nederlandse en Belgische herdershonden en baasjes moesten afleggen tijdens het Interland 2017. Elk onderdeel levert maximaal 100 punten op. Die punten tellen mee voor het individuele klassement, maar ook voor het landenklassement.

Beste drie scores

Voor dit landenklassement geldt dat de beste drie scores van teams uit Nederland bij elkaar opgeteld worden. Ook de beste drie Belgische prestaties worden bij elkaar opgeteld. Door een vergelijking daarvan is België vandaag als beste uit de bus gekomen. Daarmee loopt België nog iets verder uit, onze zuiderburen hebben het Nederlandse team al vijftien keer geklopt. Nederland won twaalf keer. Vorig jaar won Nederland.

Aan het eind van de jaren 80 is deze wedstrijd ontstaan toen Bertus Meulenbent uit Nederland en Ernest Budé uit Vlaanderen het idee kregen om een vriendschappelijke wedstrijd tussen rasverenigingen van herdershonden te gaan organiseren. De eerste wedstrijd was op 10 november 1990.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend interland, waarvoor de selectie tot deelname in het seizoen plaatsvindt. De Belgische deelnemers moeten in België kampioenschappen winnen en de Nederlandse deelnemers moeten successen boeken in Nederland. De beste tien mogen dan op het interland hun eigen land vertegenwoordigen.

Sfeerimpressie

Maandagavond, vanaf 17:15 uur, wordt in Evenement van de Week een uitgebreide sfeerimpressie van het Interland NL-BE 2017 gegeven. Die is vanaf morgenavond ook online te zien op de pagina van Evenement van de Week.