Zeeuwse schaatsclubs: boerenkoolavonden of het ijs op

Op 1 december begint de weerkundige winter. Volgens weerman Jordi Bloem is er gemiddeld zicht op een of twee koude periodes door koude oostenwind. "Maar we zitten ook dicht bij een gebied dat warmer is dan normaal. Sneeuw is dus mogelijk en schaatsen kan, maar het wordt een dubbeltje op zijn kant."

Zeeland kent een tiental ijsclubs. Een aantal daarvan is tijdens de winter volledig aangewezen op de natuur. Anderen zetten een parkeerplaats onder water en maken daar een ijsvloer. Ze hebben allemaal een ijsmeester die in de gaten houdt of het ijs dik genoeg is en of het verantwoord is om erop te schaatsen.

Schaatsen op het Grote Gat bij Oostburg (foto: Aschwin Roegiers, Terneuzen)

Oostburg

De kreek Het Groote Gat bij Oostburg lag voor het laatst dicht in 2012. "We hebben alle spullen die we nodig hebben binnen een ochtend ter plekke", zegt Hans Merrelaar van ijsclub Oostburg. In een afgesloten container bij een schuur net buiten Oostburg is alles opgeslagen. "Houten banken, lichtinstallaties, veegmachines, zelfs de medailles en vaantjes liggen klaar."

Schaatsen op het Bokkegat in 2012 (foto: J.C. Wisse-Smit)

Wissenkerke

Ook op het Bokkegat in Wissenkerke kon in 2012 voor het laatst geschaatst worden. De plaatselijke ijsclub kijkt reikhalzend uit naar de winter. "Het zou toch fantastisch zijn als er hier weer massaal geschaatst kan worden", zegt Corrine Koert van de ijsclub. "Om onze leden een beetje te paaien organiseert de ijsclub daarom een gratis stamppotavond in de kroeg in Wissenkerke op dinsdag 21 november. Zo hopen we te laten zien dat wij er klaar voor zijn en er zin in hebben."