Zeeland wordt wakker: slikproblemen, kindermishandeling en herdershonden-interland

Nieuw apparaat bespaart ouderen bezoek aan ziekenhuis (foto: Omroep Zeeland)

Slikproblemen

Zorgorganisatie SVRZ heeft een eigen FEES-apparaat aangeschaft, waarmee de logopedist niet meer met cliënten met een beroerte voor onderzoek naar het ziekenhuis hoeft, maar het zelf in huis kan doen. Met het nieuwe apparaat kan de keel van binnen worden bekeken en slikproblemen worden onderzocht.

Lees ook:

Duitse herder valt aan op commando bij interland Nederland-België in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Herdershonden-interland

"Af, lig en los!" Alle commando's vlogen om de oren op het interland Nederland-België op het terrein van Kringgroep Walcheren in Vlissingen. Daar namen de top tien Belgische herdershonden het gisteren op tegen de top tien Nederlandse herdershonden. België won.

Lees ook:

Schaatsen in de winter van 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Natuurijs

Elke schaatsliefhebber kijkt er komende winter naar uit; schaatsen in de natuur. Dat kon voor het laatst massaal in 2012. IJsclubs in Zeeland, die van de natuur afhankelijk zijn, hopen daar ook op. Zij zijn er helemaal klaar voor. De weersvoorspelling is spannend, want het kan vriezen of dooien.

Lees ook:

Dubbele regenboog boven het Grevelingenmeer (foto: Dick den Hertog uit Reeuwijk)

Het weer:

Het is vandaag bewolkt en regenachtig. Het wordt 10 graden en gedurende de avond warmt het nog iets verder op tot 12 graden. Er waait een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestelijke wind.