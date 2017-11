Deel dit artikel:











Gewonde na ongeluk in Biggekerke

Bij een ongeluk op de Kaasboerweg in Biggekerke is vanmorgen een gewonde gevallen. Een trekker, auto en busje kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een wegrijdende ambulance - archieffoto (foto: OZ) Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Het ongeluk gebeurde rond 7.15 uur. De Kaasboerweg tussen Biggekerke en Meliskerke is momenteel afgesloten voor het verkeer.