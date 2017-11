Deel dit artikel:











Vrouw van 77 gewond bij ongeluk Biggekerke

Bij een ongeluk op de Kaasboerweg in Biggekerke is vanochtend een vrouw van 77 uit Domburg gewond geraakt. Een trekker, auto en busje kwamen met elkaar in botsing. De gewonde vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Gewonde bij ongeluk in Biggekerke (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 07.15 uur. De vrouw kwam met haar auto op de ander weghelft terecht, toen een traktor met een dieplader passeerde, zegt de politie. Een bestelbus die daarachter reed, kon de auto van de vrouw niet meer ontwijken. De vrouw kwam bij het ongeluk bekneld te zitten. Weg enige tijd dicht Een bijrijder van de vrouw is niet gewond geraakt. Ook de bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. De Kaasboerweg tussen Biggekerke en Meliskerke is een tijd afgesloten geweest voor het verkeer.