Mozaïeken eend door brand vernield

Mozaïeken eend Vlissingen in brand gestoken (foto: Omroep Zeeland)

Het kunstwerk is in 2014 gemaakt door Anke Elsen, in opdracht van de gemeente Vlissingen. Na de vernieling van een maand geleden wilde Elsen de badeend opknappen en in de Vlissingse Watergang te water laten.

Spartel werd vorig jaar ook al eens vernield, toen liet de gemeente Vlissingen de eend opknappen. Het kunstwerk werd in 2014 neergezet op de plek waar vroeger een badhuis stond.

Lees ook: