'Kom in actie als je kindermishandeling vermoedt'

(foto: Omroep Zeeland)

Nettie van Wijk groeide op in een gezin met ouders die incapabel waren om kinderen op te voeden. Dit leidde volgens haar tot paniek bij haar ouders. "Ik werd op de grond gesmeten, van de trap gegooid, maar ook door beide ouders seksueel misbruikt."

Loyaliteit

Hoewel Nettie van Wijk voelde dat er iets niet klopte, duurde het lang voordat ze er over durfde te praten. "Je loyaliteit als kind naar je ouders is groot. Op mijn veertiende heb ik mijn verhaal gedaan bij een conrector en de huisarts. Dat leidde er toe dat ik naar een pleeggezin ben gegaan."

Schatting aantal mishandelde kinderen per 1.000 kinderen Seksueel misbruik 0,8

Lichamelijke mishandeling 4,7

Emotionele mishandeling 3,6

Lichamelijke verwaarlozing 8,1

Emotionele verwaarlozing 8,4

Andere vormen 1,8 Bron: Kindermishandeling 2010

Van Wijk hoopt dat mensen in actie komen als ze een vermoeden van kindermishandeling hebben, al zijn signalen soms moeilijk te herkennen. "Een kind kan heel hyperactief worden, of juist heel aangepast gedrag vertonen. Vooral dat laatste is een valkuil, dat zijn hele brave kinderen."

119.000 kinderen

In Nederland groeien ruim 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Het gaat dan niet alleen om lichamelijk geweld, maar ook om seksueel misbruik en lichamelijke en emotionele verwaarlozing. Daarom wordt voor de vijfde keer de Week tegen Kindermishandeling georganiseerd. De organisatie hoopt hiermee mensen over te halen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Tijdens de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 uur een 21-minuten-bijeenkomst plaats. In Zeeland gebeurt dat dus in de bibliotheek in Middelburg.