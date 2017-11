Deel dit artikel:











Jacko van Harn uitblinker van 2017

Jacko van Harn is door Nederland Schoon en de NRVD uitgeroepen tot Uitblinker van 2017. Van Harn is straatreiniger bij de gemeente Terneuzen en won in de categorie personen. De Uitblinker is iemand die in zijn beroep heeft bijgedragen aan een schone omgeving.

Jacko van Harn Uitblinker 2017 (foto: NVRD) Van Harn kreeg de prijs vandaag tijdens het landelijk Congres Het Rendement van Schoon. Als medewerker Openbare Ruimte leegt hij prullenbakken, haalt zwerfafval op en doet diverse andere klussen. De gemeente Terneuzen laat weten apetrots te zijn.