Hoe kun je veilig online gaan?

Het is een driejarig project, waarbij het eerste jaar gericht is op basisschoolleerlingen. In het tweede jaar is het de beurt aan het voortgezet onderwijs en in het laatste jaar komen de professionals aan bod.

Mediapaspoort

De deelnemende basisscholen maken tijdens het project gebruik van het Nationaal Mediapaspoort. Deze methode is is een doorlopende leerlijn met medialessen in elke groep van de basisschool. Daar leren kinderen hoe je kennis, intuïtie, motivatie en vaardigheden kan inzetten om goed en veilig online te gaan.

(foto: Week van de Mediawijsheid)

Ambassadeurs

Kwetsbaar Online heeft inmiddels ook een aantal ambassadeurs die zich inzetten om het project onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Dit zijn onder anderen de Vlissingse burgemeester Van den Tillaar en wethouder Szarafinski van Middelburg.

De online wereld kent volgens initiatiefnemer en preventiewerker Jan de Vlieger voor kinderen en jongeren talloze risico's. "Jongeren die klasgenoten misbruiken door te dreigen met het online zetten van seksueel getinte filmpjes, gameverslaving en jongeren die via internet door loverboys geronseld worden voor seks".

Cyberpesten

Het komt ook steeds vaker voor dat jongeren worden gepest via het internet, telefoon of via een tablet, het zogenaamde 'cyberpesten'. Je kunt vaak niet zien wie het doet, dus je kunt ook niet vragen om ermee te stoppen. Het kan zich snel verspreiden waardoor veel mensen het kunnen lezen of zien. Daarnaast is het moeilijk om de berichten en foto's te verwijderen.

Cyberpesten is onder jongeren een groot probleem (foto: Indigo)

Gevolgen

Dit kan volgens de Vlieger grote gevolgen hebben. "Denk bijvoorbeeld aan een negatief zelfbeeld, angst, gevoelens van schaamte en eenzaamheid, verslechtering van de schoolprestaties. Maar niet alleen jongeren ondervinden problemen, ook zien we dat ouders en professionals hiermee worstelen."