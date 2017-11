Middelburgse band PEER naar groots festival in India

Het festival is van 22 tot 25 december in Mumbai, de grootste stad van het land. Volgens zanger Gijs Teuwsen treedt de band daar drie dagen een uur lang op.

'Nog een beetje surreal'

"We zijn nog niet eens in Nederland doorgebroken, en we hebben nu al deze geweldige kans om naar India te gaan. Dus het is voor nu nog allemaal een beetje 'surreal' dat dit echt gaat gebeuren", reageert zanger Gijs Teuwsen in Goedemorgen Zeeland op de radio. "We blijven gewoon muziek maken en uitbrengen. En we blijven gewoon ons best doen."