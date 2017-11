Eén man tegen de havenfusie met Gent

Willem Willemse (68) is strijdbaar. Hoewel alle fracties in Provinciale Staten voor de havenfusie lijken te stemmen aarzelt hij niet om zijn bezwaren te laten horen. Ook al wordt hij misschien versleten voor 'roepende in de woestijn' of erger, voor iemand die het niet helemaal heeft begrepen.

Ervaring in haven

Willemse heeft recht van spreken. Niet alleen omdat hij gekozen Statenlid is van de eenmansfractie 50PLUS, maar vooral omdat hij dertig jaar werkervaring heeft in de haven van Vlissingen. Eerst werkte hij er als surveyor, toen als waterklerk en tot slot als directeur van een scheepvaartagentschap. Hij weet dus waar hij over spreekt.

Willem Willemse, Statenlid 50 PLUS in de Vlissingse havengebied (foto: Omroep Zeeland)

Een belangrijk obstakel voor een goede samenwerking ligt volgens Willemse op het culturele vlak: "Ik weet uit ervaring dat de cultuurverschillen tussen de Nederlandse en Belgische havens en bedrijven te groot zijn. Er heerst een heel andere bedrijfscultuur in België. Ouderwetser en autoritairder. Een Nederlander wil toch meedenken en -praten en dat kan in België niet zo." Het is volgens Willemse niet voor niets dat de ondernemingsraad van Zeeland Seaports vorig jaar tegen de benoeming was van de Belg Jan Lagasse van interim tot algemeen directeur.

Niets negatiefs

De rapporten die Willemse heeft gelezen en de vier bijeenkomsten die hij heeft bezocht gaven uitsluitend een positief beeld. Het Statenlid vertrouwt dat niet zo: "Nergens hoor je iets negatiefs. Maar wat ik onder andere heb gelezen in de stukken is dat de grondprijzen bij Zeeland Seaports twee keer zo hoog zijn als de grondprijzen in Gent. Dus een bedrijf dat zich wil vestigen en dat niet direct aan het water hoeft te zitten, gaat dan naar Gent."

Willemse heeft ook moeite met de haast die wordt gemaakt met de havenfusie. "Je kunt ook wachten tot medio volgend jaar, tot je zeker weet of het wel een merger of equals is." Een merger of equals is een fusie tussen gelijkwaardige partijen. Willemse is daar niet van overtuigd: "Zeeland Seaports heeft een omzet van 53 miljoen euro per jaar, Gent een omzet van 33 miljoen. Bij Zeeland Seaports werken 85 mensen en bij de Haven van Gent 160. Dat is al ongelijkwaardig."

Waarschuwing voor de toekomst

Ervaringen uit het verleden zouden een waarschuwing moeten zijn voor de toekomst, vindt het Statenlid. "We hebben al eerder een samenwerkingsverband gehad met Rotterdam. Iedereen was daar dolblij mee. Dat zou zo'n 2.000 banen opleveren. [Die fusie ging niet door, red.] Nu wordt er zelfs gesproken van 3.200 banen, maar ik moet het allemaal nog zien."

Hoewel Willem Willemse dus veel tegenargumenten heeft verzameld, weet hij dat zijn verzet weinig zal uitmaken. "Zoals de standpunten van de partijen nu zijn, wordt er gewoon voor een fusie gekozen. Dan wil ik kijken hoe lang die fusie zal duren."