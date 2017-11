'Spoedberaad in Den Haag over Thermphos'

Diederik Samsom op werkbezoek bij het failliete Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Het conflict spitst zich toe op de toekomstige opbrengst van het Thermphos-terrein, als dat straks gesaneerd is. Het is één van de beste plekken voor een nieuw bedrijf in de haven van Vlissingen-Oost en de verwachting is dat het terrein bij verhuur miljoenen euro's per jaar kan opleveren.

Aandeel in opbrengsten

De provincie Zeeland heeft nooit onder stoelen of banken gestoken, dat ze graag een aandeel wil in de opbrengsten van het Thermphos-terrein, zodra dat weer uitgegeven kan worden. De provincie wil iets terugzien van het vele geld dat ze tot nu toe al in de sanering van Thermphos heeft moeten steken, zoals in de beveiliging van het zwaar vervuilde, brandgevaarlijke terrein.

Maar na bestudering van de teksten van de fusie-overeenkomst van Samsom blijkt dat die toezegging niet zwart-op-wit staat. De provincie wil echter toch vasthouden aan een aandeel in de toekomstige opbrengst.

Bij de bijeenkomst vandaag is ook oud-PvdA-leider Diederik Samsom aanwezig. Onder zijn leiding bereikten het rijk, de provincie Zeeland en de Zeeuwse havenbeheerder Zeeland Seaports een overeenkomst over de peperdure sanering van het zwaar vervuilde terrein van Thermphos, dat vijf jaar geleden failliet ging. Bij dat faillissement verloren vele honderden Zeeuwen hun baan. Jarenlang is in Zeeland gesteggeld over de vraag wie financieel ging opdraaien voor de sanering.

Nieuwe kade

In de 'deal van Samsom' staat, dat voor de sanering van Thermphos nog een bedrag van 83 miljoen euro nodig is. Rijk, de provincie Zeeland als toezichthouder en grondeigenaar Zeeland Seaports kwamen overeen, deze kosten gelijk te delen en ieder 27,7 miljoen euro op tafel te leggen. Daarmee kunnen fosfor-resten, asbest en radio-actief materiaal verwijderd worden, waarna het terrein weer kan worden uitgegeven aan een nieuwe partij. Voor dit doel gaat Zeeland Seaports op de plek van het oude Thermphos ook een nieuwe kade aanleggen van enkele tientallen miljoenen euro's.

De provincie moet volgende week vrijdag, 1 december, nog toestemming geven voor de fusie. De discussie over Thermphos dreigt roet in het eten te gooien. Al eerder gaven politieke partijen in provinciale staten van Zeeland aan, dat er met Zeeland Seaports een goede overeenkomst moest worden gesloten over Thermphos, omdat ze provincie anders niet akkoord zou gaan met de fusie tussen de haven van Zeeland en van Gent.

Vlissingen en de provincie

Aan Vlaamse kant zijn de aandeelhouders - de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen - al akkoord. Ook de Zeeuwse aandeelhouders Terneuzen en Borsele hebben al toestemming gegeven voor de fusie. Nu zijn als laatsten Vlissingen en de provincie Zeeland aan de beurt.

Havens van Gent en Zeeland Seaports ondertekenen in november 2016 intentie om te fuseren (foto: Omroep Zeeland)

In Gent ging men ervan uit dat de toestemming van de Zeeuwse aandeelhouders na jaren praten en dik een jaar onderhandelen een formaliteit zou zijn. De voorbereidingen voor een groot fusie-feest op 8 december zijn al in volle gang. Het personeel van de twee havens zal dan samen feest vieren; dezelfde dag moet ook de gezamenlijke nieuwe naam en het logo bekend worden gemaakt.

Verbaasd

De Vlamingen wijzen erop dat het dagelijks provinciebestuur van Zeeland volgens hen in eerste instantie akkoord is gegaan met de tekst van de fusie-overeenkomst. Ze zijn verbaasd over de 'second thoughts' van het provinciebestuur.

Volgens de provincie is er beslist geen sprake van 'second thoughts', maar is gewezen op het feit, dat het dossier Thermphos op een bevredigende manier moet zijn opgelost voor Zeeland, voordat de provincie als aandeelhouder akkoord kan gaan met de fusie tussen de Zeeuwse en Gentse haven.

De bijeenkomst vanmiddag in Den Haag staat niet op zich; om uit de patstelling te komen zijn er deze en komende week nog meer bijeenkomsten gepland.