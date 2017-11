Duizenden grijze netwerkkastjes vernieuwd

De eerste netwerkkast werd vandaag onder handen genomen in Ritthem. In de gemeente Vlissingen moeten de kastjes eind maart 2018 zijn vernieuwd, maar voor heel Zeeland duurt het vier jaar.

Alle kabels en stekkers in de kasten worden vervangen. De bandbreedte van het internet wordt daardoor verruimd. Dat is nodig om de jaarlijkse capaciteitsgroei aan te kunnen. Netwerk IT-specialist bij DELTA, Barend de Lange: "Ieder jaar groeit het internetverkeer met dertig tot veertig procent. Om dat op te kunnen vangen moeten we nieuwe apparatuur plaatsen."