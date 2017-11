De Statie blijft nog langer dicht

Vanwege mogelijke constructiefouten (foto: Omroep Zeeland)

Na controle blijkt dat de toegestane schuifspanning in de Statie wordt overschreden. Dat betekent dat de vloer meer vervormt bij gebruik dan is toegestaan. De komende tijd worden de vloeren daarom verder getest.

Voor de test worden grote waterzakken gebruikt. Die worden op kritieke plaatsen neergezet om te controleren of de vloeren sterk genoeg zijn. Multifunctioneel Centrum De Statie blijft gesloten tot er duidelijkheid is.

Waterbakken bij de Combinatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De grens voor maximale schuifspanning is bepaald naar aanleiding van het incident met een parkeergarage in Eindhoven. Die garage in aanbouw stortte in mei van dit jaar in, na fouten in de betonconstructie.

Alle gebouwen die dezelfde betonconstructie hebben als de garage in Eindhoven zijn na dit voorval onderzocht. In Zeeland moesten onder meer De Statie en De Combinatie in Vlissingen dicht. De vloeren van De Combinatie zijn eerder al getest met waterzakken. Uit die test bleek dat de vloeren stevig genoeg zijn.