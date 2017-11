Deel dit artikel:











Politiehond Arko overleden Politiehond Arko overleden (foto: OZ)

Politiehond Arko, jarenlang in dienst van de politie Zeeland-West-Brabant, is dood. Dat meldt het baasje van de Mechelse herder via Twitter. In zijn politiejaren werd Arko ingezet bij tal van zaken van Vlissingen tot aan Tilburg.

Arko ging in december vorig jaar met pensioen. Diensthond Rex heeft hem opgevolgd. Via Twitter bedankt hondengeleider Serge van Boven van de politie Zeeland/West-Brabant Arko voor de mooie jaren. Arko werd geboren in Uden, en werkte vanaf 2009 voor de Zeeuwse politie. Hij speurde onder andere in het uitgaansgebied van Goes, samen met de inmiddels eveneens overleden Valentino Rossi.