Explosie bij staalreus ArcelorMittal, dode en zwaargewonden

Bij staalreus ArcelorMittal, net over de grens in Zelzate, zijn bij een explosie één dode en twee zwaargewonden gevallen. Volgens de burgemeester van Zelzate zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Toch gaat de Veiligheidsregio metingen verrichten in Zeeuws-Vlaanderen.

ArcelorMittal in Zelzate (foto: Omroep Zeeland) Een tank in een cokesfabriek zou zijn ontploft bij het vullen ervan. Bij de explosie zijn geen giftige dampen vrijgekomen, zegt burgemeester Frank Bruggeman van Zelzate. Geen gevolgen voor Zeeland Volgens Veiligheidsregio Zeeland zijn er geen gevolgen voor Zeeland te verwachten. Wel wordt nauw contact gehouden met de Belgische hulpdiensten, laat de veiligheidsregio weten. Volgens VRT NWS wordt het gebouw waar de explosie was, ontruimd. En is het provinciaal medisch rampenplan afgekondigd.