'Het is mijn beest, waarom moet dat kapot?'

De brandlucht hangt nog om de eend heen als je er dichtbij staat. Plastic emmers die in de binnenkant van de eend waren verwerkt, liggen nu op straat om het beest heen. De gemeente heeft een hek om het dier geplaatst, zodat die niet verder vernield wordt. "Z'n gezichtje is er gelukkig nog, anders haal je de ziel eruit en dan valt die niet meer op te knappen", zegt Elsen.

Hoop

Doordat het gezichtje nog intact is, heeft Elsen nog hoop dat het beeld kan worden opgeknapt. "De steentjes bovenop zijn allemaal zwart van het roet, ik weet niet of dat schoongemaakt kan worden. Hopelijk gaat de brandlucht eruit, want brandgeur kan zo hardnekkig zijn." Er zitten in totaal vier gaten in de eend, aan beide zijkanten in het lichaam en in het hoofd. Elsen wil Spartel graag meenemen naar haar atelier in Buttinge zodat hij niet nog verder gemold kan worden. Dan kan het opknappen beginnen.

Maakster Anke Elsen kijkt bedroefd naar wat er nog van haar Spartel over is. (foto: Omroep Zeeland)

Na een opknapbeurt komt de eend niet terug in het park aan de Nieuw Bonedijkelaan, maar waarschijnlijk langs de Schuitvaartgracht. Dit hangt af van de bijdrage van gemeente Vlissingen om de eventuele nieuwe standplaats van Spartel te bekostigen.

Het herstel van de eend kost 2200 euro, zegt de gemeente Vlissingen. Volgens een woordvoerder zal de gemeente dit bedrag vergoeden.

