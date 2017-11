Deel dit artikel:











Zoekactie naar vermiste man in kanaal Terneuzen-Gent

De Politie Zeeland is een zoekactie gestart naar een vermiste man. Een duikteam is rond 17.00 uur bij de Frankrijkweg in Terneuzen het water ingegaan.

Zoektocht in kanaal Terneuzen-Gent (foto: Provicom) De man is maandagmorgen als vermist opgegeven.