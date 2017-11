'Zorgelijk dat Vlamingen kans op gifwolk niet meldden'

ArcelorMittal in Zelzate (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws-Vlaanderen

De melding van een mogelijke gifwolk kwam maandagmiddag rond 15.00 uur. Bij een explosie bij de staalfabriek vlakbij Zelzate aan de Nederlandse grens vielen toen één dode en twee zwaar gewonden. Door de zuidwestelijke wind zou de mogelijke giftige gaswolk naar Zeeuws-Vlaanderen kunnen afdrijven. Toch gaven de Vlaamse autoriteiten dit niet door.

Procedure

Burgemeester Jan Lonink is daar boos over. "De afgesproken procedure is, dat wij elkaar in dergelijke gevallen direct verwittigen. Zodat wij als dat nodig is onze bevolking op de juiste manier kunnen informeren. Als de situatie daarna blijkt mee te vallen, kun je altijd nog afschalen".

Omdat er geen duidelijkheid was of er inderdaad gas was vrijgekomen en om welk gas het zou kunnen gaan, is de Veiligheidsregio Zeeland begonnen met metingen in Zeeuws-Vlaanderen. Die wezen aan het begin van de avond uit, dat er geen gevaar voor de de omgeving was.

In strijd met convenant

Lonink: "Wat er nu is gebeurd, is volstrekt in strijd met het convenant grensoverschrijdende hulpverlening dat wij destijds met de Belgen hebben getekend. Nota bene in aanwezigheid van toen nog koningin Beatrix en koning Albert. Wat de Belgen nu hebben gedaan is eerst uitzoeken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen en pas daarna gemeld dat dat niet het geval was. Dat had andersom gemoeten. Dus eerst melden, en dan pas onderzoeken."

Een complicerende factor was dat burgemeester Frank Bruggeman van Zelzate tegenover Omroep Zeeland verklaarde dat er geen gevaar was voor de omgeving. Volgens Lonink had Bruggeman moeten verwijzen naar burgemeester Daniel Termont van Gent omdat de fabriek op grondgebied van Gent staat. Lonink gaat nu op de kortst mogelijke termijn opheldering vragen aan Termont.