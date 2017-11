Gewelddadige straatroof Hulst in Opsporing Verzocht

Politieauto (foto: oz)

Het slachtoffer was manager van een speelhal. Hij werd om 14.40 uur aangevallen door een man die hulp had van een handlanger op een motorscooter. Vanwege de ernst van het gebruikte geweld is besloten de beelden van de straatroof openbaar te maken. Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond vanaf 20.30 uur uitgezonden op NPO1.