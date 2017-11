Jules en Sabine verhuisden van Heiloo naar Grijpskerke voor een baan

Volgens het ZB Planbureau komen we in Zeeland tot en met 2022 zeker 6.000 arbeidskrachten tekort. Er zijn gewoon te weinig mensen om alle vacatures in de provincie op te vullen. Mensen van buitenaf naar Zeeland krijgen, kost nog altijd veel moeite. "Veel mensen hebben een verkeerd beeld bij Zeeland. Vaak komt dat doordat ze er nog nooit zijn geweest. Ook zijn ze niet gewend om afstanden te rijden. Zeeuwen hoor je daar nooit over", zegt Jules van der Leijden.

Als ik nu bij mijn dochter in Haarlem kom, praten ze over Zeeland alsof het een achtergebleven gebied is." Sabine van Leijden verhuisde een jaar geleden met haar man naar Zeeland

Voor ze naar Grijpskerke verhuisden was het echtpaar nog nooit in Zeeland geweest. Zelf hadden ze een positief beeld bij wat Zeeland qua wonen en werken te bieden heeft. Toch wordt daar in de rest van het land wel eens anders over gedacht. Jules' vrouw Sabine merkt dat vooral als ze op bezoek gaat in het noorden. "Mensen kijken je dan echt aan, Zééland!? Alsof het een achtergebleven gebied is. Vaak zijn ze er dan ook nog niet eens geweest", lacht ze.

'We voelen ons hier thuis'

Het echtpaar verhuisde vorig jaar met hondje Barney naar Grijpskerke. Niet veel later kwam daar een Zeeuws hondje bij; Fleur werd uit het asiel gehaald en aan het gezin toegevoegd. Het echtpaar voelt zich ontzettend thuis.

"Hier wonen bevalt ons zo goed. Dit is weliswaar ons elfde huis, maar hier voelden we ons echt snel thuis", zegt Sabine. "Jules moet wat mij betreft wel een hele goede aanbieding krijgen willen we hier nog weggaan. Als het over Zeeland gaat praat ik ook over 'we', zo Zeeuws voel ik mij al."

Volgens de bankdirecteur is Zeeland een prachtige plek om je kinderen op te voeden. "Jongeren die zich nog gaan settelen, of mensen met kleine kinderen, daarvoor is het hier ideaal. Je kinderen kunnen veilig buiten spelen. Het fijne is dat je hier de rust hebt, maar de drukte kunt opzoeken. De lucht is hier ook een stuk schoner, dat merk je echt", zegt hij.

Partnerbanen aanbieden

Sabine is, toen ze verhuisden naar Zeeland, gestopt met werken. Het aanbieden van partnerbanen is iets waar Zeeland nog wel wat stappen kan zetten, vindt ze. Dat wanneer één van de twee in Zeeland kan komen werken, dat er ook gezocht wordt naar een baan voor de partner. "Dat maakt de stap makkelijker, als je samen zekerheid hebt."