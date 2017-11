Zeeland wordt wakker: boze Lonink, handjes tekort en vernielde eend

ArcelorMittal in Zelzate (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, vindt het zorgelijk dat Vlaamse instanties hem niet hebben gewaarschuwd voor een mogelijke gifwolk bij staalgigant ArcelorMittal. Hij vraagt zo snel mogelijk opheldering bij burgemeester Daniel Termont van Gent, op wiens grondgebied de staalfabriek staat.

Als mensen van buitenaf onze vacatures niet komen opvullen, dan kan de Zeeuwse economie niet groeien. Volgens recent onderzoek van het ZB Planbureau komen we de komende jaren duizenden handen tekort. Om dat op te lossen zouden we meer mensen zoals Jules van Leijden moeten hebben. Hij verhuisde voor zijn werk vanuit het Noord-Hollandse Heiloo naar Grijpskerke. Hij is nu directeur bij de Rabobank voor Walcheren en Noord-Beveland.

Maakster Anke Elsen kijkt bedroefd naar wat er nog van haar Spartel over is. (foto: Omroep Zeeland)

Kunstenares MissMoza, de maakster van de mozaïeken eend Spartel in Vlissingen, reageert verontwaardigd op de vernieling van haar kunstwerk. "Het is wel een beetje verdrietig, want je hebt hem met liefde gemaakt en dan zijn er toch mensen die het kapot willen hebben. Dat is jammer".

Het weer:

Bewolkt en af en toe valt er wat motregen. Vanmiddag blijft het overwegend droog en later is een spaarzame opklaring mogelijk. Bij een matige tot vrij krachtige, vanavond krachtige zuidwestenwind, wordt het 13 graden.