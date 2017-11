Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij Oud-Vossemeer

In een café aan de Ring in Oud-Vossemeer is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft twee mannen aangehouden. Het gebeurde rond 23.30 uur. Het slachtoffer is door personeel van de ambulance onderzocht en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Gewonde bij steekpartij in café (foto: HV Zeeland) Het is onduidelijk hoe zwaar de verwondingen zijn. Ook de aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk, de politie doet daar onderzoek naar.