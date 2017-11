Gewonden bij vechtpartij Oud-Vossemeer

Het slachtoffer, een 19-jarige man uit Oud-Vossemeer, was aanspreekbaar. Agenten werden bij de hulpverlening ernstig belemmerd door twee jongens van 15 en 17 jaar uit Oud-Vossemeer. Ze zijn aangehouden. Eén van hen was ook gewond en werd geboeid naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Tijdens het vervoer en in het ziekenhuis gedroeg de man zich brutaal, beledigend en opstandig. Uiteindelijk weigerde hij medische hulp en werd door de politie naar het bureau in Bergen op Zoom gebracht.

Breda

Agenten hielden later in het café nog twee mannen aan die betrokken zouden zijn bij de vechtpartij. De mannen van 48 en 62 jaar oud uit Oud-Vossemeer zitten vast in het politiecellencomplex in Breda.

De aanwezigen in het café zijn vannacht door de politie verhoord. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de vechtpartij.