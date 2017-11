Weer touringcar uitgebrand in Kloosterzande

Schade aan vrachtwagen door brand in touringcar (foto: HV Zeeland)

De brandweer had problemen met de waterwagen, waardoor hulp werd gevraagd aan de kazernes in Terneuzen en het Belgische Stekene. Later bleek dat de assistentie niet nodig was. De officier van dienst kon rond 21.50 uur het sein brand meester geven.

De touringcar is volledig uitgebrand. Vrachtauto's die naast de bus geparkeerd stonden, hebben brandschade opgelopen.

Tweede brand

Op 13 september brandde op dezelfde parkeerplaats, bij de afslag Kloosterzande/Walsoorden, ook een touringcar uit. In beide gevallen ging het om touringcars van busmaatschappij Zeeuws Vlaanderen Reizen.

