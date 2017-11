Dow: Honderd mensen kunnen zo bij ons aan de slag

Dow moet extra moeite doen om nieuwe mensen aan te nemen. Zelf doet ze dat door langdurige relaties met universiteiten aan te gaan, in de hoop dat er studenten zijn die na hun studie het bedrijf hebben onthouden en solliciteren.

Dow huurt ook wervingsbedrijven in. Eén daarvan is Nouvall Engineering uit Goes. Michel van Leuven merkt dat de vijver steeds leger raakt: "Bedrijven groeien weer en de afgelopen maanden zijn veel meer mensen weer aan de slag gegaan."

Volgens cijfers van het UWV staan er nu in Zeeland zo'n 30.000 vacatures open. Zo'n 16.000 mensen zijn werkloos en zoeken werk. Dat betekent dus dat er voor iedere werkloze twee banen zijn. Vooral hoogopgeleide mensen zijn snel weer aan het werk.

Het afgelopen jaar heeft Dow al 350 mensen aangenomen. "We groeien snel in Terneuzen en dat is goed nieuws. Maar als de mensen er niet zijn, beperkt dat wel onze groei. Nu gaat het nog, al kost het veel moeite. Het kan in de toekomst onze zaken in gevaar brengen, omdat klanten afhaken als wij niet op tijd de mensen hebben om het werk te doen", zegt directeur personeelszaken Ed d'Hooghe.

Buitenland

Om toch voldoende mensen te krijgen, worden er ook werknemers bij andere vestigingen weggehaald. "Dat is een hele investering voor beide partijen, omdat iemand Nederlands moet leren en naar Zeeuws-Vlaanderen moet verhuizen. Makkelijker is het bij mensen uit de Benelux. Toch halen we nu vaker mensen van andere vestigingen dan vroeger", zegt d'Hooghe.

Dat het lastiger is om Nederlandstalige mensen naar Zeeland te halen, merkt ook Michel van Leuven. "Bij Dow is het fijn dat Engelstalige mensen ook in het bedrijf passen. Niet op alle functies natuurlijk, maar dat maakt het zoekveld wel wat breder."

Nog meer mensen

Het komende jaar verwacht Dow nog eens honderden mensen nodig te hebben. "Het is een hele uitdaging, maar zo kunnen we ons goed bezighouden", zegt d'Hooghe.

