Reimerswaal zoekt gastgezinnen 1953

(foto: Omroep Zeeland)

De Watersnoodramp in 1953 trof in Reimerswaal Hansweert-Oost, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Oostdijk. Honderden gezinnen werden daardoor gedwongen een veilig heenkomen te zoeken. Een groot deel van deze evacués werd in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland opgevangen.

Gastvrij

Het idee komt van wethouder Jaap Sinke toen hij tijdens een fietstocht in Brabant mensen tegenkwam bij wie zijn familie was opgevangen. "Toen kwam de gedachte bij ons op dat het mooi zou zijn om die generatie, die hun huizen zo gastvrij hebben opgesteld, nog eens in Reimerswaal zouden ontvangen", aldus Sinke.

Via verschillende gemeenten in Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht probeert hij in contact te komen met die gastgezinnen.

Op donderdag 1 februari volgend jaar is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp zich voltrok. De gemeente Reimerswaal wil hier aandacht aan besteden door het organiseren van een reünie. Hierbij hoopt de gemeente op een weerzien tussen de mensen die moesten evacueren en de families die hen onderdak hebben aangeboden.