'Thermphos gekocht met zwart geld'

Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Uit onderzoek blijkt dat Galmor jarenlang leningen verstrekte aan Thermphos die afkomstig waren van een trust op het eiland Man. Bij een trust wordt vermogen beheerd door een bewaarder. Tussen 2005 en 2011 zou er zo'n 47 miljoen dollar in Thermphos gepompt zijn. Dat zou via ingewikkelde constructies buiten de boeken van Thermphos zijn gehouden. Volgens Trouw kon Galmor dat en ander geld buiten de boeken houden via het Nederlandse advocatenkantoor Loyens & Loeff.

Bij het faillissement van de fosforfabriek in Vlissingen-Oost verloren 450 mensen hun baan. De sanering van het vervuilde terrein kost 83 miljoen euro. Die kosten worden betaald door de provincie Zeeland, het Rijk, en grondeigenaar Zeeland Seaports.

Lijdende eigenaar

Nahum Galmor heeft Trouw laten weten dat hij persoonlijk en financieel nog steeds lijdt onder het faillissement, omdat hij de grootste schuldeiser is. Hij gaat niet in op vragen over de transacties.