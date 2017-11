Deel dit artikel:











Lesley Kerkhove door naar tweede ronde WTA Honolulu

Op Hawaï heeft Lesley Kerkhove de tweede ronde van het WTA-toernooi in Honolulu bereikt. De 26-jarige tennisster uit Zierikzee was met 2-1 in sets te sterk voor de Amerikaanse Michaela Gordon. De eerste set verloor Kerkhove, maar daarna stelde ze orde op zaken.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) In de eerste ronde trof Kerkhove, de nummer 152 op de wereldranglijst, de 18-jarige Michaela Gordon die 521e op de wereldranglijst staat. De eerste set ging verrassend naar de Amerikaanse met 5-7. Daarna herpakte Kerkhove zich. De tweede set won ze met 6-3 en in de laatste set was ze met 6-1 duidelijk te sterk voor Gordon. In de tweede ronde speelt Lesley Kerkhove woensdag tegen ofwel Anastasia Pivovarova ofwel Evgeniya Rodina. Bij het toernooi op Hawaï is zo'n 115.000 dollar te verdienen.