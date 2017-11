'Snel internet in buitengebied alleen bij voldoende interesse'

Het internet voor het buitengebied is deels draadloos (foto: Omroep Zeeland)

Volgens DELTA moeten er minimaal 150 huishoudens per gebied met een straal van ongeveer tien kilometer meedoen. Als dat zo is wordt het aantal aansluitingen in het buitengebied uitgebreid. De eerste informatiebijeenkomst is op 28 november in Borssele. Daarna volgen nog de buitengebieden van Veere, Reimerswaal, Goes, Terneuzen en Hulst. Uiterlijk 1 februari volgend jaar wil DELTA de interesse in snel internet in beeld hebben.

De bedoeling is om in de buitengebieden een vast-draadloos netwerk aan te leggen. "Daarbij komt een aansluiting op het vaste netwerk dat een signaal uitzendt. Inwoners van het betreffende buitengebied kunnen met een ontvanger aan het huis het signaal binnenhalen", zegt Tim Brouwer van DELTA.

De Zeeuwse netbeheerder werkt in het project samen met Greenet. Die regelt het vast-draadloos netwerk. DELTA is eigenaar van het netwerk en verzorgt de glasvezelverbindingen.