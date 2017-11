'Walcheren wordt Walhalla voor mountainbikers'

Wie PvdA'er Ben de Reu een beetje volgt weet dat hij een gepassioneerd wielerliefhebber is. Zo was het mede aan zijn lobbywerk te danken dat de Tour de France in 2015 op Neeltje Jans finishte.

Butsen en schrammen

Sinds een paar maanden traint De Reu ook op de mountainbike. Dat doet de provinciebestuurder in de bossen van Schouwen-Duiveland en in het Vlissingse Nollebos. Dat valt niet altijd mee voor iemand die de 65 al is gepasseerd. "Ik heb nog nooit zoveel butsen en schrammen op m'n benen gehad als bij dat mountainbiken. Ook ben ik een keer tegen een boom op geknald", zegt Ben de Reu.

Eerste van vier mountainebikeroutes op Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland, fietsland

Zeeland wil zich graag op de kaart zetten als fietsprovincie en dat lijkt te lukken. Volgens het Landelijk Fietsplatform is Zeeland een 5-sterren fietsprovincie. Alleen Overijssel en Friesland doen het beter. Vorig jaar nog werd besloten de mountainbikeroute op Noord-Beveland te verbeteren en uit te breiden. En ook voor de Kop van Schouwen-Duiveland bestaan zulke plannen.

Eerder deze maand werd bovendien bekend dat de Scheldeprijs naar de provincie komt. Een Vlaamse opsteker voor Zeeland fietsprovincie. De Scheldeprijs start in april 2018 niet zoals gebruikelijk in Antwerpen, maar in Terneuzen. De wielrennerij behoort nu eenmaal tot een van de speerpunten-sporten van de Provincie Zeeland.

Eigen hobby sponsoren?

Daarom vindt De Reu het logisch dat Zeeland 10.000 euro meebetaalt aan een nieuw initiatief op fietsgebied: de aanleg van een mountainbikeroute op Walcheren. Het eerste rondje is in de maak en loopt van het Vlissingse Nollebos, langs de duinen naar Zoutelande, dan door naar Koudekerke, richting Middelburg en vervolgens weer terug naar Vlissingen.

Het is de bedoeling dat er vier van dit soort lussen komen op Walcheren met een totale lengte van 120 kilometer. En nee, die subsidie moeten we niet zien als het sponsoren van de persoonlijke hobby van de gedeputeerde. "Dat is natuurlijk onzin. Je moet dat doen in het belang van de provincie en van de mensen die hiervan genieten", zegt De Reu.

De mountainbikers moeten nog wel even geduld hebben, want het duurt nog tot eind 2019 voor de hele route is aangelegd. Een deel van de route wordt namelijk aangelegd over grond die nu nog een andere bestemming heeft en niet alle vergunningen zijn al rond.

Het werk aan de mountainbikepaden wordt voornamelijk gedaan door vrijwilligers, anders zouden de kosten vele malen hoger zijn. "Petje, of beter 'helmpje af' voor deze vrijwilligers", aldus De Reu.

